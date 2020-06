Il primo sito astronomico al mondo: Nabta Playa, molto più antico di Stonehenge

Stonehenge è sicuramente il sito neolitico più famoso. Solo in Europa ci sono circa 35.000 strutture simili, in gran parte costruite tra 6.500 e 4.500 anni fa lungo le coste dell'Atlantico e del Mediterraneo. Tuttavia, questi siti primitivi sono secoli più giovani del più antico cerchio di pietre conosciuto al mondo: Nabta Playa.

Nabta Playa si trova a circa 1100 chilometri a sud della Grande Piramide di Giza in Egitto. Fu costruito oltre 7000 anni fa ed è forse il più antico osservatorio astronomico della Terra. Il motivo della sua costruzione? Celebrare molto probabilmente il solstizio d'estate e l'arrivo dei monsoni. Si tratta del "primo tentativo degli esseri umani di stabilire una connessione seria con i cieli", dichiara J. McKim Malville, professore dell'Università del Colorado ed esperto di archeoastronomia.

Le prime prove evidenti della presenza di persone nel sito di Nabta Playa compaiono intorno all'anno 9000 a.C. All'epoca, il Sahara era un posto più umido e piacevole in cui vivere e c'era abbastanza acqua che le persone potevano persino scavare pozzi e costruire case intorno. Un sito scavato in questo luogo, infatti, ha rivelato file di capanne con focolari e pozzi distribuiti su diverse migliaia di metri quadrati. Il team di archeologi lo ha definito un "villaggio ben organizzato".

L'antica società studiava le costellazioni, comprendeva i movimenti del cielo notturno, faceva sacrifici e adorava gli dei. Le strutture ritrovate a Nabta sono 30 costruzioni in pietra con pozzi per l'acqua, pozzetti per la conservazione di granaglie o per la cottura di cibi. Nel circolo centrale erano poste due coppie di monoliti di cui una in direzione Nord-Est, cioè orientata al sorgere del sole nel solstizio di circa seimila anni fa. Era utilizzate per misurare il tempo, l'inizio dell'estate e delle grandi piogge.