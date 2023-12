Questa app di Deep Fake è CLAMOROSA: provate a trasformarvi in George Clooney

Avete sempre sognato di diventare Cristiano Ronaldo, Bradley Cooper o un altro personaggio famoso? Ora potete farlo, grazie ad una piattaforma online accessibile gratuitamente, che consente di generare deepfake in tempo reale partendo dalla webcam del vostro computer.

Il tool, battezzato CameraAi, è sviluppato da Fal ed è accessibile attraverso questo indirizzo: ciò che bisogna fare è scrivere il nome del personaggio che volete impersonare nella barra superiore e quindi fare click sul pulsante “Turn On”. A questo punto vi basterà inquadrarvi con la webcam del vostro computer ed il gioco è fatto: sullo schermo vedrete il personaggio seguire i vostri movimento e replicare le vostre espressioni facciali.

Nella documentazione ufficiale, gli sviluppatori sottolineano che “questa è una dimostrazione tecnica delle capacità di inferenza in tempo reale e non è destinata all'uso commerciale”, ma è innegabile che strumenti di questo tipo potrebbero prestarsi anche ad utilizzi impropri: immaginatelo mentre viene utilizzato in campagna elettorale per falsificare i discorsi dei leader.

Già qualche anno fa su queste pagine abbiamo parlato dei video deepfake di Tom Cruise presenti su TikTok, che hanno spopolato.