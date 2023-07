Sul sito dell'INPS arriva un assistente virtuale basato sull'IA generativa: via ai test

L’INPS ha fatto sapere che nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha dato il via alla sperimentazione di un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale di tipo generativo.

Gli utenti avranno la possibilità di conversare con un intelligente virtuale intelligente dopo aver effettuato una ricerca nel store di ricerca interno del sito web INPS. L’Assistente - spiega l’Istituto - fornirà “risposte puntuali e aiuterà a orientarsi tra le prestazioni e i servizi offerti”.

Nel corso di questa sperimentazione, oltre al supporto sul motore di ricerca, nell’area “Pensione e Previdenza/Domanda di pensione” sarà offerto un secondo tipo di servizio veicolato dallo stesso assistente virtuale, che permetterà di sottoporre domande più approfondite e specifiche su “Opzione donna”. L’INPS spiega che “in questo caso è possibile ricevere risposte attinenti sia alle circolari della prestazione che alle procedure operative”, mentre successivamente il servizio risponderà anche su altre prestazioni.

“Con l’introduzione del modello di Intelligenza Artificiale di tipo generativo nel motore di ricerca del portale, l’INPS continua a investire in innovazione tecnologica per fornire servizi di qualità e si pone come punto di riferimento per l’accesso semplice e veloce alle informazioni” conclude l’INPS nel comunicato.

Non è chiaro su quale modello si basi il servizio, tanto meno quanto durerà questa fase di test.