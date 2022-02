Il sito del James Webb Space Telescope si aggiorna: aggiunta una chicca che vi divertirà

Il telescopio Webb è al sicuro nella sua nuova dimora nello spazio profondo, lontano più di 1.5 milioni di chilometri dalla Terra. Sul sito ufficiale di missione è stata aggiunta un'estensione molto divertente e istruttiva , che ci permette di tracciarlo costantemente in una fedele riproduzione 3D.

Attualmente il James Webb Space Telescope (JWST) è sottoposto ad una accurata calibrazione, al fine di allineare tutte le sezioni dello specchio primario con una precisione quasi nanometrica. Quando tutte le parti esagonali dello specchio saranno perfettamente in posizione, inizierà la vera missione scientifica e l'invio delle prime immagini. Speriamo che questo accada entro i primi mesi dell'estate. A proposito, vi siete mai chiesti perché sono proprio esagonali le sezioni del JWST?

Per ingannare l'attesa, la NASA non ci ha abbandonati a noi stessi: sul sito ufficiale del JWST è stata aggiunta una nuova funzione piuttosto simpatica, che chiunque può sfruttare. Come per le altre missione, l'agenzia spaziale statunitense ha aggiornato il sito aggiungendo l'estensione "NASA's Eyes", che ci permette di osservare tutto il Sistema Solare e cercare qualsiasi veicolo o sonda attualmente là fuori.

In particolare per quanto riguarda il JWST ci è possibile osservare una simulazione completamente in 3D di come attualmente appare il telescopio nello spazio, di come è orientato e della sua posizione relativa. Ci basterà andare sul sito che trovate a questo link, cliccare su "Webb in 3D Solar System". Da lì possiamo poi seguire le varie icone e smanettare un po' con i comandi. Interessante anche l'Icona lampadina in basso a sinistra del riquadro, che ci permette di spegnere la luce artificiale e mostrare le vere condizioni di illuminazioni dello strumento. Come si può notare, il JWST ha una metà completamente immersa nel buio totale (ed è voluto).

Altra simpatica curiosità - oltre alle preziosi informazioni spaziale che questa simulazione 3D può darci - è la sezione del "compare size" che trovate in basso a sinistra. Se cliccata si potranno mettere a confronto il telescopio Webb con diversi oggetti famosi (come il telescopio Hubble), oppure con oggetti di uso comune, come ad esempio un autobus, uno stadio o addirittura uno scienziato in carne e ossa (in calce alla news trovate una foto dimostrativa).

Grazie all'accuratezza del tracciamento della NASA potremo osservare il JWST comodamente da casa nostra semplicemente sfruttando un paio di muscoli ogni tanto. Non è una gran cosa questa tecnologia moderna di cui possiamo godere?