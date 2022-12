Questo sito mostra dove si trovava la vostra casa al tempo dei dinosauri

I siti web interattivi che possiamo trovare online sono davvero numerosi. Di recente vi abbiamo proposto un sito che mostra l'impatto di un asteroide su una città, ma se invece preferite viaggiare nel tempo, con questo sito potrete conoscere in che posizione del mondo si trovava la vostra casa nel corso degli eoni, e che aspetto aveva la Terra.

Dopo esservi collegati a questo sito, non dovete far altro inserire il nome della vostra città in alto a sinistra e scorrere tra le varie epoche della Terra, per scoprire come è cambiata la posizione, ad esempio nel periodo dei dinosauri e non solo.

Ovviamente, più si torna indietro, più la conformazione dei continenti cambia. Nel corso del tempo, i continenti si sono uniti e divisi più volte, a causa del movimento delle placche tettoniche. Prima di giungere alla conformazione odierna, i continenti erano raggruppati in un unico supercontinente, chiamato Pangea.

Grazie a questo sito, potrete osservare il cambiamento dei continenti attraverso milioni di anni: da prima della formazione della Pangea (circa 240 milioni di anni fa), fino alla sua rottura nelle diverse terre che conosciamo oggi. In alto a destra potete anche trovare una casella per selezionare quale periodo specifico volete raggiungere, come ad esempio la comparsa dei primi ominidi, delle piante, dei rettili o dei dinosauri e scoprire che aspetto aveva la Terra a quel tempo.

Un sito decisamente interessante per ammirare l'evoluzione del nostro pianeta, ma attenzione al periodo che decidete di visitare: potreste trovare la vostra città sommersa nell'acqua, in preda ad un Megalodonte.