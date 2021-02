Sito di notizie multato per 124.000 dollari per i commenti degli utenti

I commenti degli utenti a volte risultano molto aggressivi, tanto che spesso è difficile anche "moderarli", vista la mole di persone coinvolte. Pensate dunque se un portale dovesse finire in guai giudiziari ogni qualvolta un utente scrive uno di questi commenti: probabilmente il mondo del Web come lo conosciamo finirebbe.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e dal New York Times, in questi giorni un sito malesiano è stato multato per 124.000 dollari per via di cinque commenti degli utenti. Sì, avete capito bene: Malaysiakini, noto sito Web indipendente, si è trovato al centro di questa vicenda per via di alcuni "contenuti" presenti sul suo portale, che però non erano stati realizzati direttamente da quest'ultimo.

Più precisamente, i commenti aggressivi degli utenti facevano riferimento alla Magistratura della Malesia. Il portale ha provato ad affermare che un sito Web non può rispondere di quanto scritto dai propri utenti e ha anche rimosso i commenti coinvolti subito dopo la "notifica" ricevuta dalle autorità. Tuttavia, a quanto pare, per evitare i problemi giudiziari, Malaysiakini avrebbe dovuto moderare i commenti prima che questi finissero online.

Chiaramente si tratta di una vicenda intricata, che secondo alcune fonti potrebbe vedere coinvolti alcuni report passati effettuati dal sito Web, che andavano a indagare sulla corruzione politica. In ogni caso, Amnesty International Malesia ha già affermato che "si tratta di una grave battuta d'arresto per la libertà di espressione nel Paese".

Andando per un momento oltre al caso in sé, che risulta legato a una situazione di un certo tipo, il fatto che un portale di notizie sia stato multato per dei commenti degli utenti sta facendo discutere il mondo del Web, che si sta interrogando in merito alla questione a livello internazionale. Infatti, l'atto di multare un sito Web per "contenuti" che non ha realizzato direttamente è piuttosto "intricato" ed è una questione che va ben oltre il singolo caso, dato che quest'ultimo crea potenzialmente un "precedente".