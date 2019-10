Un sito offre una AI che ti aiuta a creare la tua waifu perfetta

L'intelligenza artificiale ormai è ovunque. E funziona dannatamente bene, almeno per tutta una serie di problemi. Ci sono AI di tutti i tipi, ma quella che vi mostriamo oggi proviene da un sito chiamato "Waifu Labs", che utilizza l'intelligenza artificiale per generare la ragazza dei vostri sogni in stile anime.

La scelta è abbastanza varia. Per raggiungere la "perfezione" il sito presenta agli utenti una griglia di 16 donne anime che sono state generate dall'IA, anche molto diverse tra loro. L'utente sceglie le sue preferite e nel frattempo l'IA comprende le sue preferenze in fatto di ragazza anime, offrendo poi la possibilità di acquistare l'immagine finale stampata su un cuscino a misura di persona per 90 dollari. In oltre, viene rilasciato un "certificato di adozione", per ricordare all'utente l'amorevole sessione di Waifu Labs a cui ha partecipato.



Ma cosa significa waifu? è la trascrizione in kakatana di wife (moglie). Waifu è un termine utilizzato dagli otaku per indicare un personaggio femminile tratto da un anime, un manga o un videogame, di cui sono particolarmente "innamorati" (immaginerete, un amore adulto e profondo). Waifu Labs ha chiamato la sua stramba creazione "Waifu Vending Machine". L'idea è quella di sostituire gli artisti che disegnano waifu (un mercato reale ed esistente) con una IA, che ha il vantaggio di comprendere passo passo cosa un utente desidera maggiormente.



Certo di IA strane se ne vedono molte, c'è quella che capisce se qualcuno sta flirtando con noi, c'è quella che risolve noti problemi matematici ma anche quella che scrive fake news... certamente non sentivamo il bisogno di una AI che crea la waifu perfetta, ma magari qualcun altro si!