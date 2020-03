Questo sito vi permette di lavare le mani per 20 secondi a suon di musica

Un diciassettenne ha creato un sito web che è rapidamente diventato virale, anche a causa della situazione mondiale legata alla pandemia da Coronavirus. Gli esperti infatti hanno più volte sottolineato che uno dei principali metodi di difesa è rappresentato dal lavaggio delle mani, ma non tutti lo rispettano.

E' proprio in quest'ottica che si inserisce Wash Your Lyrics, un sito web che permette di creare poster da stampare contenente tutte le istruzioni per un corretto lavaggio delle mani con un sapone o un gel igienizzante.

La particolarità è data dal fatto che sotto ogni riquadro è possibile inserire il testo di una canzone a scelta. In questo modo, di fatto, sarà possibile letteralmente lavare le mani a suon di musica, magari canticchiando la propria canzone preferita, in modo tale da non perdere nemmeno un passaggio ed assicurarsi di avere le mani ben pulite.

Secondo quanto riferito la BBC, nei primi giorni sono stati generati oltre 175mila poster, e tra i promotori dell'iniziativa figurano anche vari vip ed artisti come Miley Cyrus, che l'ha ripresa in uno dei suoi tweet allegando il poster stampato.

Lo sviluppatore, William Gibson, intervistato dallo stesso giornale afferma che "è strano vedere celebrità che ho seguito per anni postare su Instagram i poster creati con il mio servizio".