Il sito di Philips conferma le prime TV OLED Ultra HD di fascia meda dell'azienda

Il sito di Philips ha confermato il nuovo modello OLED 754, assieme ad altri che non erano ancora stati annunciati. Si tratterebbe della prima gamma di televisori OLED con fascia media, e quindi prezzo non premium. Risoluzione 4K Ultra-HD, ma niente Android TV.

A prendere l'imbeccata per primi erano stati quelli di Toengels Philips Blog, che avevano rivelato l'intenzione di Philips di mettere sul mercato alcuni televisori OLED di fascia media entro la fine del 2019. La seire 7000 OLED. Una bella novità, visto che Philips in catalogo un TV OLED a buon prezzo non lo ha ancora, avendo sempre privilegiato esclusivamente il segmento alto e premium.

Oggi questo rumor riceve conferma ufficiale, perché sul sito dell'azienda sono comparse le indicazioni dei nuovi modelli OLED UHD mid-tier, per quanto sprovviste di prezzo e data di release.

Sappiamo già che non ci sarà Android TV, Philips utilizzerà Saphi che è un OS proprietario basato su Linux (e già visto su alcune LCD).

"Philips OLED 7 series 4K UHD OLED Smart TV 65OLED754, 164cm, Amblight TV, 4500 Picture Performance Index, HDR10+/ WCG 99% PS Pro Perfect Picture Engine with Amblight 3-sided", si legge nell'immagine presa dal sito ufficiale di Philips che vi proponiamo in calce alla news.



C'è anche la 55OLED754: due i tagli dunque, 65 e 55 pollici.

Philips ha presentato un nuovo monitor curvo da 49 (!) pollici, e più recentemente un nuovo 4K da 27 pollici.

In copertina la 65OLED973.