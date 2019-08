Questo sito riassume gli articoli lunghi in letture da spiaggia di poche righe

In questi giorni di vacanza, potrebbe risultare faticoso legger articoli lunghi, soprattutto se si è in spiaggia. In soccorso di coloro che vogliono restare aggiornati senza trascorrere troppo tempo davanti ad un PC o lo schermo degli smartphone, arriva un sito web che è in grado di riassumere in poche righe articoli di 5.000 parole.

Si chiama TLDR (Too Long, Dind't Read), ed è diventato virale in questi giorni. Il servizio è gratuito ed accessibile tramite questo indirizzo ed il funzionamento è molto semplice: basta incollare il link dell'articolo, o direttamente il testo, ed il sistema riepilogherà rapidamente in poche righe il contenuto.

Sulla base dei test effettuati dai colleghi di Lifehacker, più l'articolo è lungo e meglio il sito tende a funzionare. Nello screenshot presente in calce, TLDR ha riassunto il nostro articolo sull'Area 51 in poco più di cinque paragrafi e punti salienti.

A quanto pare inoltre il sito darebbe il meglio con articoli di cronaca piuttosto che saggi narrativi e simili, per ovvie ragioni legate alla logica dei contenuti.

Chiaramente TLDR non è da intendersi come un sostituto completo per la lettura di un intero articolo, che rappresenta comunque il modo ideale per restare informati ed approfondire gli argomenti, ma consente di farsi un'idea sui contenuti.

Gli sviluppatori hanno anche messo a disposizione degli utenti le estensioni per Chrome e Firefox.