Il sito di Torrent RARBG chiude i battenti: colpa della guerra in Ucraina ed il Covid

RARBG, uno dei più grandi siti di Torrent al mondo, ha a sorpresa annunciato la chiusura. Con un annuncio pubblicato sulla homepage, i creatori hanno voluto salutare i milioni di utenti che quotidianamente si collegavano al portale per effettuare il download di film, serie tv ed altro.

Si tratta della fine di un’era, dal momento che il portale era uno dei più quotati e visitati.

Di seguito la nota:

“Ciao ragazzi,

Vi informiamo che abbiamo deciso di chiudere il nostro sito.

Gli ultimi 2 anni sono stati molto difficili per noi: alcune delle persone del nostro team sono morte a causa di complicazioni covid, altre ne soffrono ancora gli effetti collaterali - non potendo lavorare affatto.

Alcuni stanno anche combattendo la guerra in Europa, DA ENTRAMBI I LATI.

Inoltre, l’aumento del prezzo dell’energia nei data center in Europa ci ha colpito piuttosto duramente. L’inflazione rende le nostre spese quotidiane impossibili da sopportare. Pertanto non possiamo più gestire questo sito senza spese massicce che non possiamo più coprire di tasca nostra.

Dopo un voto unanime abbiamo deciso che non possiamo più tirare avanti. Ci dispiace :(

Ciao”

Fondato nel 2008, RARBG è stato un sito chiave nell’ecosistema Torrent, attirando milioni di visitatori mensilmente da tutto il mondo. Il sito, come si legge nell’annuncio, è stato evidentemente duramente colpito dalla pandemia ma anche dalla guerra in corso in Ucraina che ha provocato un aumento dei costi dell’energia.

Come osservato da TorrentFreak, si tratta della chiusura più importante dal 2015/16 per la storia dei siti Torrent, da quando KickassTorrents, Torrentz ed ExtraTorrent hanno abbandonato la scena.