Questo sito più vecchio delle piramidi e Stonehenge era forse utilizzato per l'astronomia

Circa 12.000 anni fa, nella Turchia meridionale, venne costruito il primo tempio conosciuto al mondo: il Gobekli Tepe. Dalla sua scoperta, nel 1994, il complesso e vasto tempio sta venendo ancora scavato da parte degli archeologi. Una domanda, però, rimane ancora senza un'adeguata riposta: chi lo ha costruito e per quale motivo?

Alcuni scienziati, principalmente non collegati al nucleo del gruppo che sta scavando il sito, hanno ipotizzato che il Gobekli Tepe fosse in realtà un osservatorio astronomico. Il motivo? Alcuni scienziati pensano che il sito fosse allineato con il cielo notturno, in particolare con la stella Sirio, poiché la popolazione locale adorava la stella, così come altre culture della regione migliaia di anni dopo.

Altri affermano che le incisioni a Gobekli Tepe riportino di un impatto di una cometa che colpì la Terra alla fine dell'era glaciale (di cui vi abbiamo già parlato). Tuttavia, le affermazioni sulla connessione di Gobekli Tepe con il cielo notturno sono state in gran parte respinte dalla squadra principale che ha scavato il tempio. Secondo loro, mentre il sito archeologico è notevolmente ben conservato, l'influenza del tempo ha cambiato la posizione di alcune caratteristiche.

Alcuni dei pilastri sono stati rimossi e riciclati altrove. Inoltre, le civiltà successive della zona - e più recentemente i contadini - hanno riorganizzato porzioni di alcuni pilastri, rompendone persino dei pezzi. Ciò rende impossibile, al momento, per gli archeologi sapere se Gobekli Tepe avesse qualche significato astronomico.

Attualmente, però, sappiamo una cosa: con i suoi 12.000 anni, Gobekli Tepe ha preceduto le più antiche civiltà conosciute dell'umanità. I suoi templi furono tagliati dalla roccia millenni prima delle piramidi di 4.500 anni in Egitto, di Stonehenge di 5.000 anni o di Nabta Playa di 7.000 anni, il più antico sito astronomico (accertato) conosciuto.