Questo sito web genera nuove parole utilizzando l'IA di Elon Musk

L'intelligenza artificiale negli ultimi tempi ci ha stupito grazie agli utilizzi creativi di molti utenti. ThisWordDoesNotExist.com, però, è destinato a superare tutti: il sito web, infatti, utilizzando l'IA è in grado di generare continuamente nuove parole (in inglese), con tanto di spiegazioni allegate, proprio come avviene nei dizionari.

Il funzionamento è molto semplice: basta collegarsi alla homepage per trovarsi dinanzi alla parola, il tipo (aggettivo, sostantivo, verbo), le diverse definizioni ed i vari esempi, in modo tale che gli utenti possano utilizzarle in modo corretto.

Nel nostro caso il risultato è stato questo:

"adjective.

monaduclear

mona·duclear

having incompatible energies of one or both nuclear foci; unstable

"monaduclear fissile material" a word that does not exist; it was invented, defined and used by a machine learning algorithm".

Se proprio non vi aggrada, o volete crearne un'altra, potete cliccare sul link "generate another world", o in alternativa potete scriverne una da zero.

Si tratta di un utilizzo senza dubbio particolare dell'intelligenza artificiale. Come leggiamo nelle note a piè di pagina, l'idea è di uno sviluppatore di San Francisco, Thomas Dimson (che ha lavorato anche in Instagram sugli algoritmi di raccomandazione delle fotografia) e si basa sul framework GPT-2, realizzato da OpenAI di Elon Musk.

Gli sviluppatori, a proposito, sottolineano che "le parole non sono soggette a revisioni e possono includere errori da imputare al set d'addestramento".