Questo sito web ci mostra come stanno cambiando le temperature nel mondo, anche in Italia

Quello che potrete osservare in allegato all'articolo è uno schema che mostra il cambiamento delle temperature che sta avvenendo nel nostro paese, e nello specifico (almeno per l'Italia) dal 1901 al 2018.

L'idea è venuta allo scienziato del clima Ed Hawkins, che ha creato un programma capace di mostrare come il nostro mondo sta cambiando nel tempo, purtroppo non in meglio. Il sito web, raggiungibile cliccando semplicemente qui, ci mostra fondamentalmente il cambiamento delle temperature con delle stringhe colorate.

Le strisce blu indicano le temperature sotto la media, mentre quelle rosse, ovviamente, indicano le temperature sopra la media.

Nonostante il clima di ogni regione sia unico, la tendenza generale di questi schemi ci mostra una comune verità: che tutto il mondo si sta riscaldando. Anche se per alcuni paesi la temperatura varia, nel complesso sono tutte verso il rosso.

Ed Hawkins non è nuovo nella scena e già nel 2017 pubblicò una rappresentazione, diventata virale molto velocemente, sul riscaldamento globale (osservabile in calce all'articolo). La sua ultima opera, nonostante sia molto più minimalista, riesce comunque a colpire.

"Questa visualizzazione rimuove tutte le distrazioni dei grafici standard e consente allo spettatore di vedere solo le tendenze a lungo termine e le variazioni di temperatura senza dover interpretare nient'altro", ha spiegato Hawkins.

La situazione, per l'Italia e per il mondo, non è delle migliori. Per approfondire ancora l'argomento, la NASA ha messo a disposizione un video che ci mostra il cambiamento delle temperature dall'inizio del secolo al 2017.