Questo sito web mostra l'impatto di un asteroide sulla tua città

Di siti web che mostrano le simulazioni più assurde ce ne sono tanti, come ad esempio quello che vi fa vedere lo scoppio di una bomba atomica in un punto da voi scelto. Quest'oggi vogliamo proporvi qualcosa di simile, con il sito web che vi mostra l'impatto di asteroidi di tutte le dimensioni sulla Terra in qualsiasi posto vogliate.

Il funzionamento è molto semplice. Non dovete far altro che collegarvi su questo sito, scegliere il punto geografico dove scagliare la pietra cosmica, decidere la grandezza, la velocità e l'angolo di impatto (che, ricordiamo, può essere devastante).

Prendendo per esempio la stessa dimensione dell'asteroide 99942 Apophis, che passerà vicino la Terra nel 2029, proprio sopra il centro di Los Angeles, se dovesse schiantarsi l'impatto lascerebbe un cratere largo 7,5 chilometri e la palla di fuoco risultante brucerebbe gran parte della città, provocando la morte di oltre 5,5 milioni di persone.

Non solo: l'onda d'urto romperebbe i timpani alle persone fino a 43 chilometri di distanza, i venti creati dall'impatto abbatterebbero alberi fino a 108 km di distanza, mentre un terremoto di magnitudo 6,9 scuoterebbe il terreno fino a 191 km di distanza. Asteroid Launcher - questo il nome del sito web - è stato creato dal programmatore Neil Agarwhal, che ha basato la sua app sul resoconto di diversi scienziati.

A questo punto attendiamo anche il sito web che ci farà distruggere un asteroide, magari simulando le recenti tecnologie NASA.