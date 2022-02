Questo sito web mostra l'impatto di una bomba atomica nella zona in cui si vive

"L'uomo ha inventato la bomba atomica, ma nessun topo al mondo costruirebbe una trappola per topi", afferma una delle tanti frasi che viene attribuita ad Albert Einstein. Nonostante non sappiamo se tale affermazioni derivi o no dal genio, la citazione è sicuramente attuale.

Sul web esistono moltissimi luoghi pieni di curiosità e cose da fare, ma uno dei più interessanti (e sicuramente spaventosi) è senza subbio outrider.org, un sito web che vi farà vedere il raggio di esplosione di una bomba atomica, da quella sganciata per la prima volta dagli Stati Uniti su Hiroshima, alla famigerata Bomba Zar.

La storia delle due atomiche sganciate sul Giappone è tristemente nota. Fortunatamente per tutti non c'è mai stato un altro conflitto in cui utilizzarle, nonostante siamo stati incredibilmente vicini. Tuttavia, oggi nel mondo sono rimaste circa 12.700 testate nucleari... mentre alcune sono andate perdute durante la Guerra Fredda.

Nel sito web già citato, che potrete raggiungere cliccando qui, potrete scegliere la locazione in cui sganciare una bomba e vedere fin dove si potrà estendere il suo raggio d'azione. L'ordigno lanciato sulle città giapponesi è già stato enormemente superato in potenza. Considerando che un'atomica di oggi ha in media la potenza di 1 megatone, stiamo parlando di una bomba 80 volte più potente di quella fatta esplodere su Hiroshima, ma molto più piccola di molte moderne armi nucleari.