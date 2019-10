Questo sito web ti permette di osservare la dimensione degli oggetti dell'Universo

Quanto è grande l'Universo? Spoiler: è molto grande. Noi esseri umani non possiamo neanche lontanamente immaginare dimensioni del genere - non ci riusciamo neanche con il nostro pianeta ad esempio - e non concepiremo mai una tale vastità. Ciononostante, molti ci provano.

Come ad esempio il geniale sito web chiamato semplicemente "The Size of Space", che ci dà un'idea delle dimensioni di pianeti, asteroidi, stelle, buchi neri, galassie e molto altro. Tutto questo, ci farà sentire un semplice granello di sabbia in un mare - quasi infinito - del cosmo.

Viaggiare nello spazio attraverso questo sito è davvero semplice. Basterà collegarvi sulla pagina web, raggiungibile attraverso questo link, e scorrere verso destra. Neal Agarwal, il programmatore dietro l'opera, ha utilizzato alcune delle migliori visualizzazioni a nostra disposizione per ciascuno degli oggetti presenti, ad esempio, per ricreare la Terra rotante l'uomo ha utilizzato delle immagini satellitari.

Ciò significa che la maggior parte dei buchi neri presenti sono semplicemente dei cerchi disegnati a mano. Tranne, ovviamente, per M87, il buco nero supermassiccio protagonista dell'immagine del secolo quest'anno (che ha fatto vincere al team dietro l'impresa un prestigioso premio e 3 milioni di dollari).

Avvertenze: vi sentirete davvero minuscoli dopo aver navigato su questo sito web. Noi vi abbiamo avvertito.