Sito web di Siae e YouTube tradiscono Liberato: svelata l'identità dell'artista?

Il sito web della Siae potrebbe aver involontariamente tradito Liberato, il rapper napoletano la cui identità ancora non è nota e che è diventato un vero e proprio fenomeno sul web grazie ai suoi brani apprezzati lungo tutto lo Stivale.

Dalla serata di ieri però, i fan stanno riprendendo sui social la notizia relativa ad un documento della Siae pubblicato sull’archivio digitale del sito Siae relativo al brano “Future Romance”, che tra gli autori vanta proprio Liberato. Tuttavia, su YouTube nell'elenco dei parolieri è presente il nome di “Gennaro Nocerino”, che però non è presente nella documentazione ufficiale presente sul sito della Società Italiana Autori ed Editori. Secondo molti si tratterebbe di un indizio quanto mai chiaro dell'identità del cantautore napoletano, che evidentemente è iscritto alla Siae con lo pseudonimo Liberato e non con il suo nome di battesimo.

Non si tratta della prima volta che l’identità di Liberato viene attribuita a varie persone: in passato era successo con Livio Cori. Chiaramente dal diretto interessato non è arrivata alcuna conferma o smentita a riguardo, ed è improbabile che arrivino commenti in merito.

Riscontri di questo tipo non erano arrivati nemmeno durante l’attacco ransomware subito da SIAE a fine 2021, per cui non era ovviamente stato pagato il riscatto.