Dietro al primo sito Web della storia c'è stato lo zampino di Steve Jobs

73 righe di HTML. Questo bastò nel 1991 a Tim Berners-Lee per inaugurare il primo sito Web, il dominio da cui tutto è partito, che è online ancora oggi e continua ad attirare la curiosità degli appassionati di tecnologia di tutto il mondo. Signore e signori, questa è la storia degli albori del World Wide Web.

Spesso la creazione di quest'ultimo viene attribuita unicamente a Tim Berners-Lee, ma in realtà un ruolo fondamentale lo ebbe anche l'informatico belga Robert Cailliau, che fu il primo a proporre un sistema di ipertesti e nel 1990 iniziò appunto ad aiutare Berners-Lee nella realizzazione del World Wide Web.

Il 6 agosto del 1991 venne pubblicato il primo sito Web della storia, una pagina HTML chiamata "The World Wide Web project". Ovviamente, come potete vedere nell'immagine presente qui sotto, il look visivo era molto "spartano" e i tag utilizzati erano i più basilari possibili, da "header" a "title" (titolo che compare nella scheda del browser) passando per "h1" (titolo all'interno della pagina) e "a" (link).

Molto interessante il fatto che ci fossero dei tag che ormai non si utilizzano più da molto tempo in HTML. Ci riferiamo in particolare a "NEXTID", che, stando alla documentazione di Mozilla, serviva per generare automaticamente i parametri "NAME" dei link tramite lo strumento di progettazione Web di NeXT, la storica azienda fondata da Steve Jobs nel 1985. Infatti, Tim Berners-Lee lavorò al primo browser e al primo server proprio utilizzando un computer NeXT.

NeXT Computer è stata storicamente vista da molti come "un'azienda fallimentare", visto che i suoi prodotti non raggiunsero mai la popolarità di quelli di Apple e la società fu costretta a chiudere i battenti il 4 febbraio del 1997. Tuttavia, Tim Berners-Lee ricorda con piacere quell'azienda e nel documentario della BBC del 2011 chiamato "Steve Jobs - Il miliardario hippy", il co-inventore del World Wide Web ricorda che agli albori buona parte delle sue invenzioni si basavano su macchine NeXT. Insomma, possiamo dire che dietro al primo sito Web della storia c'è stato anche lo zampino di Steve Jobs.

Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la pagina che spiega i primi tag HTML della storia.