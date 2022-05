Situazione tutt'altro che rosea per criptovalute: Bitcoin scenderà sotto 30mila Dollari?

Non sono passate nemmeno dodici ore dall’ultima nostra rassegna del mercato criptovalute, nella quale abbiamo continuato ad analizzare il periodo nero per le principali crypto. I segnali di ripresa, però, al momento continuano a mancare e, anzi, la situazione è tutt’altro che rosea.

Prima di procedere con la disamina di ciò che è accaduto oggi, 9 maggio 2022, ribadiamo che la condizione attuale del mercato è la semplice espressione dell’alta volatilità di criptovalute e AltCoin, e che di contrazioni periodiche nel settore ne abbiamo già viste molteplici. In altre parole, ciò a cui stiamo assistendo sa di “già visto”.

Osservando i dati di CoinDesk, notiamo immediatamente un muro di grafici rossi con cali tra il 5% e il 30% circa, eccetto per rari casi come Paxos Standard, in crescita dello 0,05% al momento della scrittura della notizia. La tendenza è evidente a partire dal Bitcoin, dal valore al cambio ora pari a circa 30.779 Dollari, in calo di quasi 3mila Dollari rispetto alla mattinata odierna.

Alla stessa maniera, Ethereum è passato dai 2.448 Dollari di stamani a 2.282 Dollari, ovvero l’11% netto in meno rispetto all’8 maggio 2022. La tendenza negativa è evidente anche per XRP (0,489 Dollari), Solana (66,06 Dollari) e Cardano (0,63 Dollari), mentre Terra riporta il calo più imponente pari al 27,73%, raggiungendo quota 47 Dollari circa. Infine, AltCoin come Dogecoin e Shiba Inu si collocano rispettivamente a 0,1079 Dollari e 0,000015 Dollari.

Restando nel settore, anche Gucci ha aperto le porte alle criptovalute accettando pagamenti in Bitcoin, Ethereum e persino Dogecoin e Shiba Inu.