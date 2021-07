SK Hynix, iniziata la produzione di massa delle nuove DRAM EUV a 10 nanometri

Appena un paio di mesi fa riportavamo la notizia del lancio dei moduli LPDDR5 da 18GB, i più grandi del mondo, prodotti da SK Hynix. Il produttore sudcoreano è tornato oggi sotto i riflettori per svelare il suo ennesimo traguardo.

Parliamo dei primi moduli LPDDR4 basati sul nodo di produzione a 1anm, quarta generazione del processo produttivo a 10 nanometri, che consente a queste memorie di raggiungere gli 8 Gigabit.

Si tratta di una prima volta anche per via dell'utilizzo della tecnologia EUV per la produzione di massa già adottata, seppur parzialmente, anche nelle memorie 1ynm.

La litografia a raggi ultravioletti è l'ultima frontiera in questo ambito, e SK Hynix sembrerebbe aver raggiunto la stabilità desiderata per avviare appunto la sua prima produzione di massa interamente basata sull'EUV. Tramite questo sistema, si dovrebbe raggiungere un ingente incremento nella produttività complessiva, oltre a minori costi di gestione e dunque una migliore competitività sul mercato.

Secondo le stime di SK Hyinix, l'adozione del processo EUV dovrebbe portare a un incremento della produzione del 25%, fattore non di poco conto vista la condizione di shortage in cui versa il mercato da ormai un anno.

Le nuove memorie LPDDR4 viaggiano a velocità di trasferimento stabili intorno ai 4266Mbps, il massimo mai raggiunto su questo standard, oltre ad averne abbattuto i consumi del 20%. Questa tecnologia verrà poi naturalmente adattata anche nelle memorie DDR5 di prossima generazione.

Nel frattempo, ricordiamo che l'azienda ha svelato anche i primi risultati ottenuti sulle memorie HBM3 da 665GB al secondo.