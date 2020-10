SK Hynix lancia ufficialmente i primi moduli RAM DDR5: 80% più veloci rispetto DDR4

I moduli RAM DDR5 sono realtà. Il produttore di chip sudcoreano SK Hynix li ha lanciati ufficialmente per prima al mondo nelle versioni da 64GB, mostrando il divario tecnologico rispetto ai moduli DDR4 che da anni dominano il mercato PC: le prestazioni, infatti, potrebbero essere superiori dell’80% in confronto alla generazione attuale.

Dopo le prime indicazioni della stessa SK Hynix giunte nei primi mesi del 2020, ora finalmente abbiamo un esemplare funzionante dei moduli RAM DDR5-4800: essi supportano velocità comprese tra 4.800 e 5.600 Mbps con velocità dati potenzialmente più elevate rispetto a DDR4, utilizzando meno energia e offrendo performance nettamente superiori. La tecnologia consente anche moduli di dimensioni fino a 256 GB.

Ma a parte questi guadagni di memoria, questi moduli avranno due canali a 32 bit invece che uno singolo a 64 bit per rendere più facile l’aumento della larghezza di banda massima; gli stessi moduli saranno in grado di regolare la tensione al posto della scheda madre, permettendo così al produttore di controllare le velocità di clock più importanti, offrendo soluzioni RAM sempre più interessanti a tutti i consumatori.

SK Hynix, che di recente assieme alla connazionale Samsung ha deciso di non vendere più componenti a Huawei, ha già testato i moduli a 6.400 Mbps e ora, stando alla roadmap ufficiale, dovrebbe passare agli 8.400 Mbps. Ma c’è una brutta notizia per il cliente medio: l’azienda preferirebbe vendere questi moduli RAM DDR5 alle aziende e ai centri dati in primis, per poi ampliare il mercato tra 2021 e 2022 e raggiungere infine il 43% della fetta di mercato entro il 2024, anno in cui dovrebbe diventare lo standard globale per i PC desktop da gaming e non.