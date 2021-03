SK Hynix presenta il modulo da 18 GB LPDDR5, il più grande in commercio

Della loro esistenza ne abbiamo parlato in occasione degli ultimi rumor sul ROG Phone 5, smartphone di Asus fortemente votato al gaming in uscita nelle prossime ore, e l'annuncio di SK Hynix non è certamente un caso.

Parliamo dei moduli di RAM LPDDR% dalla capacità di ben 18 GB, entrati finalmente nella produzione di massa come i più grandi dell'intera industria.

Si tratta di moduli pensati ovviamente per il gaming oltre al video e photo editing ad alta risoluzione. SK Hynix prevede che la loro applicazione vada ben oltre i campi più tradizionali, espandendosi alle tecnologie fotografiche Ultra-High-Performance e all'Intelligenza Artificiale.

I nuovi moduli di SK Hynix offrono una velocità fino a 6400 Mbps, circa il 20% in più rispetto alle attuali prime della classe, ferme a 5500 Mbps, l'equivalente di dieci film in FullHD da 5GB ciascuno al secondo.

Con questi nuovi moduli di RAM LPDDR5, Hynix crede che i produttori di smartphone potranno veramente alzare l'asticella delle performance oltre gli attuali livelli offerti dal settore mobile.

Come già affermato in precedenza, al momento si tratta di un unicum nell'industria, soprattutto per quanto riguarda la produzione di massa, e la sua prima applicazione sarà apprezzabile nel gaming phone Asus ROG Phone 5 ormai prossimo alla presentazione ufficiale.