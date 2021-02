Ecco a voi Skipper: una cagnolina con sei zampette perfettamente funzionanti

E’ nato un cucciolo di cane con una particolarità: ha sei zampette funzionanti e gode di buona salute nonostante la malformazione di cui è affetto sia molto grave.

La cucciola si chiama Skipper ed è il risultato tra l’unione di un border collie e di un cane da pastore australiano. La cucciola è nata con una rara malformazione e, infatti, ha sei zampette. E’ nata insieme ai suoi otto fratelli il 16 febbraio, in Oklahoma, mentre fuori infuriava una tempesta di neve. Nonostante la malformazione, la cucciola è riuscita a sopravvivere all’interno dell’utero senza problemi e, ad una settimana dalla nascita, sembra godere di ottima salute. I medici del Neel Veterinary Hospital che l’hanno fatta nascere hanno detto che soffre di una rara e conosciuta malformazione e che la Skipper ha due regioni pelviche, due tratti urinari inferiori, due code, 2 apparati riproduttivi, la schiena bifida e, come abbiamo detto, 6 zampette.

Skipper può essere considerata un vero miracolo della natura perché in letteratura scientifica non è mai stato documentato il fatto che un cucciolo, affetto da questa malformazione, sopravvivesse al parto. Un caso simile a quello di Skipper, infatti, è stato documentato nel 2016 ma in questo caso il cucciolo non è riuscito a sopravvivere perché, a causa delle sei zampine, si è incastrato all’interno del canale del parto, costringendo i medici ad effettuare un parto cesareo. Ad oggi, ci dicono i medici, Skipper gode di ottima salute ed i parametri vitali e gli organi funzionano correttamente e anche la crescita è entro parametri normali.

Anche le due zampette in più sembrano essere perfettamente funzionanti e sensibili agli stimoli esterni. Tuttavia, ci dicono i veterinari della clinica, è probabile che con gli anni Skipper potrà avere dei problemi nella deambulazione e che avrà bisogno di un sostegno fisico per muoversi nonché seguire della fisioterapia. Ed è proprio per questo motivo, per pagare tutte le cure necessarie, che i proprietari di Skipper hanno organizzato una piccola raccolta fondi volta ad aiutare la cagnolina.

Credit immagine: Neel Veterinary Hospital