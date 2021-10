Skrill e NETELLER aggiungono Solana tra gli asset supportati

Dopo aver analizzato l'incredibile risalita di Bitcoin a quasi un trilione, apprendiamo alcune novità su Solana. Senza dubbio uno dei progetti più interessanti dell'anno,l'"Ethereum Killer" col tempo sta acquisendo popolarità anche grazie a mosse audaci come quella delle ultime ore.

Da pochissimo è stato infatti annunciato il supporto ufficiale a SOL da parte delle piattaforme di pagamento Skrill e NETELLER, che consentiranno quindi l'acquisto e lo scambio di questa criptovaluta all'interno dei due sistemi direttamente attraverso fiat.

SOL è un asset che si poggia, ovviamente, sulla blockchain di Solana e da oggi sarà dunque disponibile nelle piattaforme di Paysafe. A tal proposito si è espresso il responsabile dell'area Crypto di Paysafe, Jordan Stoev, il quale ha affermato che "Solana è un'aggiunta molto interessante alla nostra crescente offerta di criptovalute sia per Skrill che per NETELLER. Solana sta crescendo a un ritmo rapido, non solo in termini di valore, ma anche nell'attenzione degli sviluppatori e nella varietà di progetti che si basano su di esso. Con le sue elevate prestazioni e il supporto dell'ecosistema, crediamo che molti dei nostri utenti saranno entusiasti dell'opportunità di acquistare e vendere questa valuta".

Tra le altre monete digitali supportate dalle piattaforme Skrill e NETELLER, si annoverano Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Uniswap (UNI) e Chainlink (LINK). Di recente, abbiamo appreso novità anche sull'interoperabilità cross-chain da parte di VISA, altra interessante iniziativa da parte di una delle principali aziende del settore.