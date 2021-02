Skullcandy annuncia le nuove cuffie Hesh ANC con cancellazione del rumore ed Hesh Evo

Skullcandy svela le nuove entusiasmanti novità della famiglia dei suoi prodotti più popolari. La linea di prodotti più venduti di Skullcandy, Hesh, viene aggiornata e ampliata questa stagione invernale con l’introduzione di due nuove cuffie.

Hesh ANC aggiungerà alle sue caratteristiche la tecnologia Active Noise Canceling. Per i fan che invece non sono ancora pronti a fare il salto alla modalità ANC, Hesh Evo rispecchia una cuffia che offre un suono più raffinato e una serie completa di caratteristiche indispensabili. Ogni prodotto è dotato di tecnologia di localizzazione integrata Tile™, con cui gli utenti sapranno sempre dove si trovano le loro cuffie e non dovranno più preoccuparsi di perderle.

“I prodotti Skullcandy sono sempre realizzati pensando ai nostri fan, mentre cerchiamo di inserire nuove tecnologie nelle nostre cuffie e negli auricolari”, ha dichiarato Jeff Hutchings, Chief Product Officer di Skullcandy “Quando abbiamo creato Hesh abbiamo ascoltato i fan dando alla nostra linea più popolare gli aggiornamenti che i clienti desideravano. Siamo sempre stati a favore della realizzazione di prodotti di qualità per ogni esperienza. Hesh ANC e Hesh Evo rappresentano proprio questo!”



Le novità della linea Hesh sono ricche di tutte le caratteristiche conosciute e amate dai consumatori, tra cui la tecnologia wireless Bluetooth, il controllo delle chiamate, delle tracce, del volume e la lunga durata della batteria. I modelli si adattano perfettamente alla vita di tutti i giorni e offrono un’acustica raffinata e un design piatto e pieghevole.

Con un numero sempre maggiore di persone che lavorano da casa e che frequentano la scuola da remoto, le nuovissime cuffie Skullcandy Hesh ANC rendono la tecnologia ANC accessibile a tutti ad un prezzo incredibile. Hesh ANC è costruita per l’uso a lungo termine con un tempo di ascolto fino a 22 ore con ANC accesa e Rapid Charge, con la quale si ottengono 3 ore di batteria con soli 10 minuti di carica. E per quando si ha bisogno di essere consapevoli di ciò che ci circonda, il modello Hesh ANC offre una modalità ambiente che disattiva la cancellazione attiva del rumore, pur consentendo di ascoltare il suono. Hesh ANC sarà disponibile al prezzo di 129,99€ nella variante di colore True Black, presso alcuni rivenditori selezionati e sulla pagina dedicata dal 17 febbraio.

Per un’esperienza perfettamente semplice, Hesh Evo ha tutte le caratteristiche che vi interessano con un suono premium raffinato che è il risultato di quattro generazioni. Le cuffie vantano fino a 36 ore di durata e la funzione Rapid Charge con la quale si ottengono 3 ore di batteria con soli 10 minuti di carica. Hesh Evo offre un’esperienza audio che lascerà senza fiato, con una tecnologia semplice da usare e una custodia da viaggio per portarle ovunque. Hesh Evo sarà disponibile in True Black e ‘92 Blue al prezzo di 99,99€ presso alcuni rivenditori selezionati e su www.skullcandy.eu/hesh-evo-wireless-headphones il 17 febbraio.