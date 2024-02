Sky, dal 1 Marzo 2024 addio ad uno storico canale tv: non rinnovato l'accordo

Se qualche settimana fa Sky ha annunciato il nuovo canale Sky Sport Plus, oggi il quotidiano ItaliaOggi riferisce che dal 1 Marzo 2024 il bouquet di canali della pay tv potrebbe perdere uno storico canale.

ItaliaOggi infatti parla delle frizioni in corso tra Sky e la Federazione Italiana Tennis e Padel, alla luce degli acquisti dei diritti tv della pay tv che come noto si è assicurata dal 2024 tutti i tornei ATP e WTA oltre che di Wimbledon e le Finals ATP di Torino.

Tale situazione, a quanto pare, avrebbe messo in difficoltà il canale SuperTennis che è edito dalla Federazione e che è stato sviscerato della sua programmazione: ciò è dimostrato dal fatto che il palinsesto attualmente è composto principalmente da match d’archivio e qualche torneo Challenger, a cui si aggiunge molto padel. Per quanto concerne i tornei di tennis più importanti, invece, SuperTennis può trasmettere solo gli US Open in esclusiva.

L’accordo tra Sky e la FITP è in scadenza il 1 Marzo 2024, e da tale giorno salvo stravolgimenti dell’ultimo secondo (difficili visto che oggi è già 28 Febbraio) SuperTennis dovrebbe salutare la guida TV. Al momento non sono arrivati segnali di un possibile prosieguo della partnership, ma chiaramente non sono da escludere novità.