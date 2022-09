Sky, dal 1 Ottobre 2022 addio ad un pacchetto di canali tv: saranno visibili su Disney+

Dal 1 Ottobre 2022, gli abbonati Sky saranno costretti a dire addio ad un altro pacchetto di canali, che saluta la piattaforma satellitare in quanto i suoi contenuti saranno visibili esclusivamente attraverso l'abbonamento a Disney+.

Si tratta di National Gegraphic (Nat Geo), presente alla posizione 407 dell’LCN, ma anche di NatGeo +1 (408), National Geographic Wild (409) e la versione +1 (410).

I contenuti trasmessi da questi canali saranno disponibili integramente su Disney+, la piattaforma di streaming della casa di Mickey Mouse che già da qualche anno ha debuttato in Italia.

NatGeo è solo l’ultimo di una lista di canali che termina la sua avventura sul bouquet di Sky: lo scorso luglio Fox HD aveva chiuso i battenti su Sky, dopo che in passato era toccato a Fox, Fox Crime e Fox Life. In questo modo, di fatto, Disney ha completato la transizione di quasi tutti i suoi contenuti nel catalogo del servizio proprietario.

Sempre a proposito di Plus, qualche giorno fa su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento che spiega come vedere il catalogo completo di Disney+, in cui sono confluite anche la produzioni targate Fox, che la piattaforma di Mickey Mouse ha rilevato qualche anno fa, rafforzando la sua posizione nel settore dell'intrattenimento.