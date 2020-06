Sky: il 16 Giugno il debutto nella telefonia fissa, ora è ufficiale

Il debutto di Sky nella telefonia fissa ha una data ufficiale. Secondo quanto riportato dai colleghi di Corriere Comunicazioni, la pay tv ha convocato per il 16 Giugno una conferenza stampa in cui presenterà l'offerta di connettività a banda larga.

Ma non è tutto, perchè proprio in concomitanza con questo annuncio è anche stato nominato dal CEO Maximo Ibarra (ex Wind, tra l'altro) il dirigente che si occuperà di questo nuovo ramo societario. Si tratta di Paolo Nanni, che dal 3 Agosto 2020 sarà Chief Broadband Officer.

Proprio tale data lascia presagire che l'offerta sarà attiva proprio entro fine estate. Non è chiaro che tipo di promozioni saranno lanciate, ma è ormai cosa nota che. Sky si affiderà all'infrastruttura di Open Fiber, un aspetto di cui siamo già a conoscenza da tempo a seguito dell'accordo firmato con la società di Enel e CDP nell'ormai lontano nel 2018, quando la televisione privata si è anche iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione.

Qualche giorno fa, inoltre, sul sito di Sky è stata pubblicata la pagina Sky Connettiti che include proprio i claim "arriva il nuovo modo di vivere il wifi in casa" e "sei pronto a connetterti?". Per tutti i dettagli, quindi, bisognerà attendere solo cinque giorni.