Sky accende Sky Cinema 4K: il primo canale italiano dedicato al cinema in 4K HDR

Mentre oggi Sky saluta 10 canali, è stato annunciato che dal 28 Gennaio 2022 il bouquet di canali che fanno parte del pacchetto Cinema si arricchirà con il nuovo "Sky Cinema 4K", il primo canale in Italia interamente dedicato al cinema in 4K HDR.

Il canale sarà visibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti i clienti Sky Cinema con Sky Q via satellite e con servizio opzionale HD o Ultra HD. Sky sottolinea però che "la visione di Sky Cinema 4K è riservata ai clienti Sky Cinema con Sky Q via satellite e con servizio opzionale “Ultra HD” e per i clienti che hanno aderito al servizio opzionale “HD” entro il 3 febbraio 2021. Per la visione dei contenuti in qualità 4K HDR è necessario avere una TV 4K UHD HDR collegata a Sky Q via satellite".

All'attivo Sky Cinema 4K avrà oltre 120 film, con un'offerta che tocca tutti i generi ed in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di tutte le età. Non mancheranno i successi in prima visione, tra cui Fast & Furious 9 (qui trovate la nostra recensione di Fast & Furious 9), ma anche Come Un Gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, C'Era Una Volta ad Hollywood, The Father - Nulla è Come sembra, I Croods 2 - Una Nuova Era, The Amazing Spider-Man, Cattivissime Me 2, Men In black e tanti altri.

Non mancheranno ovviamente gli Sky Original, a partire dalle due nuove storie de I Diritti del BarLume ed altri.