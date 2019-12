Sky: accordo con Fastweb per l'offerta di telefonia internet in arrivo nel 2020

In vista del lancio delle offerte di telefonia fissa ed internet, Sky ha annunciato di aver siglato un accordo con Fastweb per fornire ai propri clienti la connettività. Ad annunciarlo l'amministratore delegato di Fastweb, Alberto Calcagno, in occasione dell'apertura del nuovo quartier generale di Milano.

"Saremo anche noi partner industriale di Sky. Da sempre noi vendiamo i nostri servizi a chi lo richiede e anche con Sky sarà così" ha affermato il CEO dell'operatore telefonico. Le dichiarazioni si aggiungono a quelle arrivate dalla bocca dell'ad di Sky, Maximo Ibarra, nel corso di un evento di qualche giorno fa in cui aveva annunciato l'arrivo nel 2020 delle offerta di telefonia ed internet della televisione.

Le prime avvisaglie di un ingresso in questo settore risalgono ad un anno fa, quando Open Fiber e al pay tv avevano annunciato di aver siglato una partnership commerciale che consentirà a Sky di usare l'infrastruttura della società di Enel e Cassa Depositi e Prestiti dello Stato per fornire ai propri clienti la connettività FTTH.

Non sono invece stati resi noti i dettagli di questo nuovo accordo siglato con Fastweb, ma probabile che anche in questo caso Sky si appoggerà alle infrastrutture dell'operatore telefonico.

Inizialmente non arriverà in Italia Sky Mobile, come ipotizzato da molti: a giudicar da quanto affermato il focus primario sarà su mobile e telefonia fissa.