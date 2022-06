Sky: addio ad un canale da domani 1 Luglio 2022, ma arriva Discovery+

Luglio 2022 si apre col botto per Sky, il tutto mentre da oggi 30 Giugno 2022 debutta Discovery+, con possibilità di sottoscriverlo a costo zero per gli abbonati Sky Extra.

Tuttavia, non si tratta dell’unica novità in questo frenetico fine giugno, perchè sono le ultime ore di Fox su Sky. Da domani, infatti, chiude il canale Fox su Sky. La notizia l’avevamo anticipata già noi qualche giorno fa, ed oggi è divenuta ufficiale.

In questo modo il brand Fox passa definitivamente al mondo Disney, e la chiusura di Fox segue quella di Fox Crime del 30 Giugno 201, preceduto da Fox Life, Fox Animation e Fox Comedy che erano stati cancellati ad ottobre dell’anno prima e Fox Sports a Giugno 2018.

Sky almeno al momento non ha reso noto se al posto dei canali in questione arriveranno altri network oppure se il bouquet resterà invariato. Il canale Fox però era molto seguito dagli utenti, soprattutto perchè proponeva una programmazione molto varia composta anche da serie tv molto amate dal pubblico che ora vanno a comporre il catalogo di Disney+, il servizio di streaming della casa di Mickey Mouse.



