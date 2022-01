Sky, addio a cinque canali tv dal 10 Gennaio 2022: di quali si tratta

Il 10 Gennaio 2022, ovvero tra poco più di quattro giorni, cinque canali abbandoneranno le piattaforme Sky. In precedenza come data dello spegnimento era stata comunicata quella del 7 Gennaio, ma evidentemente la pay tv ha deciso di prorogare ancora la visione per qualche altra giornata.

I network interessati sono, come ampiamente noto, quelli di Premium Cinema di Mediaset. Il biscione e Sky hanno interrotto i loro contratti già da tempo e per questo motivo dal 10 Gennaio 2022 non sarà più possibile visualizzare:

Premium Crime

Premium Stories

Premium Cinema 1

Premium Cinema 2

Premium Cinema 3

Secondo quanto emerso sui principali forum specializzati, e riportato dai colleghi di TVDigitalDivide, i canali Premium Cinema, Premium Crime e Premium Storie saranno rimossi anche dalla piattaforma online Infinity+ di Mediaset, con i loro contenuti che dovrebbero essere ridistribuiti su altri canali e visibili nel formato on demand per gli abbonati.

La partnership tra Mediaset Premium e Sky è durata ormai diciassette anni, ed è culminato nello storico accordo tra Sky e Mediaset del Marzo 2018, che ha portato all'integrazione nel pacchetto Sky Cinema dei canali Premium Cinema, Premium Cinema +24, Premium Cinema Energy, Premium Cinema Emotion e Premium Cinema Commedy ed in Sky Famiglia di Premium Action, Premium Crime, Premium Joi e Premium Stories.