Sky dice addio a DAZN: eliminata l'app da Sky Q ed il canale DAZN1

Con il via all'era DAZN, è ufficialmente scaduto l'accordo siglato tre anni fa dalla piattaforma di streaming con Sky ed infatti, come ampiamente preannunciato, è sparita l'app da Sky Q ed il canale DAZN1.

Se provate ad aprire la schermata delle applicazioni di Sky Q, infatti, non troverete più il client ufficiale di DAZN: ciò vuol dire che dalla prossima stagione non sarà possibile utilizzare il decoder della pay tv di Comcast per vedere in streaming le partite trasmesse da DAZN.

Lo stesso vale anche per il canale satellitare DAZN1 che era stato introdotto tre anni fa a seguito dei primi problemi con lo streaming delle sfide di Serie A. All'epoca le due società avevano trovato un accordo per la trasmissione via satellite delle tre partite del nostro campionato per cui il servizio di Perform aveva acquisito i diritti.

La situazione da ieri è radicalmente diversa: TIMVision ha infatti lanciato la nuova offerta Calcio e Sport, ed ha annunciato che la Serie A sarà trasmessa anche su digitale terrestre ma solo come opzione di backup, ed infatti nelle note viene evidenziato che "in caso di problemi della qualità dello streaming durante la visione di una delle 7 partite di Serie A in esclusiva DAZN, il TIMVISION Box passa automaticamente la visione sul Digitale Terrestre".