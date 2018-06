Sky: "al lavoro per rendere visibili le partite di Serie A di Perform"

Come noto, lo scorso 13 Giugno la Lega Calcio ha finalmente assegnato i diritti tv per la Serie A relativi al triennio 2018-2021. Il 70 per cento è stato acquistato da Sky, che trasmetterà 7 partite a settimana, mentre la restante parte a Perform che le diffonderà attraverso la propria piattaforma proprietaria.

Sky, però, come annunciato sul proprio sito web, è al lavoro per rendere accessibili anche le partite di Perform.

La pay tv di Murdoch, nel video disponibile a questo indirizzo, rivendica di aver fatto il massimo per assicurare ai propri abbonati un'offerta a tutti gli effetti esclusiva, nonchè migliore se si conta la struttura dei pacchetti venduti e la legge. Come vi abbiamo ampiamente raccontato, infatti, la Lega ha adottato un nuovo approccio per la vendita dei diritti tv, mai utilizzato prima in Italia, assegnando tre pacchetti in vendita in relazione alle fasce orarie delle partite, suddivise su tre giorni ad orari stabiliti dalla stessa Lega.

Il primo pacchetto comprendeva quattro partite a weekend, e gli altri due includevano tre partite ciascuno. Da qui la scelta di acquistare due pacchetti, che garantiranno la visione di sette partite in diretta, per i prossimi tre anni. In questo modo, afferma la voce guida nel video, Sky si è anche assicurata i top match, garantendo agli abbonati gli anticipi delle 15 e delle 18 di sabato, due partite delle 15 della domenica, il posticipo dello stesso giorno delle 18 e delle 20:30, oltre al match del Monday Night alle 20:30.

A nessun broadcaster, sottolinea Sky, era consentito acquistare tre pacchetti su tre. Lo stesso meccanismo è stato adottato da tempo anche in Germania e Spagna, mentre in Premier League alcune partite non sono nemmeno visibili in diretta ma solo allo stadio.

Sky sottolinea di essere al lavoro per trovare la migliore modalità per rendere facilmente accessibili le tre partite settimanali acquisite da Perform, ma almeno al momento non ha diffuso dettagli.