Sky amplia l'offerta di calcio: acquisiti i diritti tv del calcio a 5

Sky, che sta regalando 18 mesi di Sky Calcio, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con la Divisione Calcio a 5 per la trasmissione, per i prossimi due danni del campionato di Serie A maschile e femminile.

La pay tv, attraverso il proprio sito web, ha comunicato che proporrà anche un magazine di approfondimento. La programmazione dovrebbe essere proposta direttamente sui canali di Sky Sport, quindi non dovrebbe essere necessario il pacchetto Sky Calcio.

“Nell’ottica della pianificazione di una nuova narrazione del futsal italiano, che deve necessariamente essere più moderna, accattivante e appassionata, non poteva esistere partner migliore di Sky Sport. Iniziamo un nuovo viaggio insieme che sono certo sarà il primo passo di una nuova forma di comunicazione per il pallone a rimbalzo controllato” ha affermato il presidente della Divisione, Luca Bergamini.

Si tratta senza dubbio di un'ottima notizia per gli appassionati di futsal, che per le prossime due stagioni potranno seguire il campionato italiano di Serie A maschile e femminile direttamente in TV. Sky in questo modo va ad ampliare ulteriormente l'offerta sportiva, dopo aver perso i diritti per la trasmissione della Serie A di calcio che come abbiamo avuto modo di raccontare a più riprese su queste pagine sono andati a DAZN.