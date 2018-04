Sky: i canali Mediaset Premium in arrivo a maggio, ecco le novità. Nessun costo extra

Con il passare dei giorni, diventano sempre più chiari e delineati i contorni dell'accordo firmato tra Sky e Mediaset. Nelle ultime ore, attraverso un messaggio inviato agli utenti direttamente sui decoder ed una nuova pagina dedicata pubblicata sul sito web, Sky ha risposto ad alcune domande sui canali cinema che approderanno sul proprio catalogo.

I canali dedicati saranno cinque, e saranno i seguenti:

Premium Cinema HD : il canale dedicato alle anteprime, ai grandi Blockbuster e ai titoli più premiati

: il canale dedicato alle anteprime, ai grandi Blockbuster e ai titoli più premiati Premium Cinema +24 HD : la programmazione di Premium Cinema 24 ore dopo

: la programmazione di Premium Cinema 24 ore dopo Premium Cinema Energy HD : dedicato al cinema d’azione, al brivido e all’horror

: dedicato al cinema d’azione, al brivido e all’horror Premium Cinema Emotion HD : con le commedie romantiche e le storie più emozionanti

: con le commedie romantiche e le storie più emozionanti Premium Cinema Comedy HD: interamente dedicato alla commedia e al divertimento, dai cult italiani ai film comici di maggior successo.

A ciò si aggiungono 1400 titoli italiani ed internazionali all'anno che in futuro dovrebbero essere disponibili anche su Sky On Demand. Come dicevamo poco sopra, l'aggiunta di questi cinque canali non comporterà alcun aumento ai costi degli abbonamenti, ma ovviamente saranno visibili solo dai clienti che posseggono i pacchetti Sky Cinema e Sky HD.

A livello di Sky On Demand, ancora non è noto quali saranno i titoli visibili. Nelle FAQ, infatti, l'emittente sottolinea come l'accordo riguardante "la disponibilità dei titoli Premium Cinema su Sky On Demand" sia ancora "in via di definizione".

Chiaramente, i canali Premium Cinema saranno disponibili per i clienti Sky Q, ma non su TIM Sky, mentre per quanto riguarda Sky Go l'accordo è in via di definizione.

Sui canali Premium Cinema saranno disponibili le funzionalità registra e pausa, mentre almeno inizialmente non sarà accessibile la feature restart.