Sky annuncia il Primafila Day: sconti sul noleggio di film per gli abbonati

Con un messaggio inviato sui decoder degli abbonati, Sky ha annunciato il prossimo Primafila Day, che si terranno domenica 7 Giugno, nel corso del quale sarà possibile noleggiare a prezzo scontato un film a scelta tra l'intero catalogo di Primafila Cinema.

E' però stata lanciata anche un'altra promozione. Nel messaggio, ripreso anche sulla pagina ufficiale dei Primafila Days, si legge che "i clienti Sky con abbonamento residenziale con Sky Cinema e Sky Sport possono noleggiare un film a scelta tra l’intero catalogo della categoria Primafila Cinema e riceveranno uno sconto di 5€ sull’abbonamento che sarà riconosciuto sulla prima fattura utile indipendentemente dal costo di noleggio di ciascun film; lo sconto di 5€ sull’abbonamento non sarà invece riconosciuto in caso di noleggi a prezzo totalmente scontato".

Il noleggio del film può essere effettuato direttamente nella sezione on demand, dalle 0:00 alle 23:59 del 7 Giugno, o attraverso le funzioni multimediali di MySky e Sky Q Black via satellite.

In termini di limiti per le visioni, Sky sottolinea che "per il film noleggiato in modalità on demand premi il tasto play tra le 00.00 fino alle 23:59 del Primafila Day per iniziare la visione. Una volta iniziata la visione, avrai 48 ore di tempo per vederla. Per il film noleggiato sui canali avrai tempo fino alle 6.00 della mattina seguente per vedere il film, sulla base degli orari di programmazione (oppure 48 ore in caso di registrazione)".