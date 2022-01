Sky si appresta ad accogliere Peacock: debutto nei prossimi giorni?

E' passato qualche mese dall'annuncio dell'arrivo di Peacock su Sky e Now, nel comunicato in cui sono stati anche svelati i contenuti e le tre macro aree che andranno a comporre il catalogo. A quanto pare, ci siamo sul serio ed il lancio sarebbe prossimo.

Secondo quanto riportato da TVDigitalDivide, con l'addio dei canali Mediaset Premium da Sky, la pay tv di Comcast sarebbe pronta a colmare il vuoto con Peacock.

Per chi non avesse seguito, la piattaforma di streaming targata NBC Universal porterà con se migliaia di contenuti tra film e serie tv, tra cui The Office, Rutherford Falls, Saved by the Bell, Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits e Downton Abbey.

Grazie all'accordo stilato tra Peacock e Comcast, l'accesso sarà completamente gratuito per gli abbonati a Sky: da questo fronte è doveroso precisare che Sky ha già provveduto ad avvisare gli utenti che avranno Peacock incluso nell'abbonamento tramite un messaggio su Sky Q o My Sky.

Al momento da parte di Peacock e Sky non sono arrivate informazioni ufficiali sul lancio, ma TVDigitalDivide osserva che ormai ci siamo e la data x potrebbe essere svelata nel corso dei prossimi giorni. Come sempre, consigliamo di restare su queste pagine per tutte le informazioni ed i dettagli a riguardo.