Sky apre la sua rete di negozi in Italia: 50 punti vendita inaugurati nel 2021

Sky ha annunciato che per la prima volta dalla sua nascita, aprirà nel 2021 una rete di negozi nel centro delle principali città italiane. Attraverso questa decisione, spiega la pay tv, ha intenzione di restare sempre più vicina ai propri clienti.

Le prime inaugurazioni sono in programma già nel 2020, in Corso Buenos Aires 22 a Milano, Via X Giornate 85 a Brescia, Via Cola di Rienzo 259 a Roma e Via Luca Giordano 88 a Napoli.

Nel 2021 però verranno inaugurati oltre 50 nuovi negozi distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, ma al momento non sono noti ulteriori dettagli.

All'interno dei negozi, che si configureranno come degli open space, saranno presenti degli spazi tematici con postazioni dedicate, ma sarà anche possibile provare tutto ciò che Sky ha da offrire ai propri clienti, proprio come se fosse nel salotto della propria casa. Si potrà però ricevere anche assistenza specializzata e dialogare con i consulenti Sky.

“Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri clienti attuali e futuri e per questo abbiamo deciso di creare una rete di negozi Sky in tutta Italia. Così semplificheremo la vita dei nostri abbonati offrendo loro uno spazio sempre pronto ad accoglierli e daremo a tutti la possibilità di toccare con mano la straordinaria qualità ed eccellenza dei nostri prodotti e di tutto ciò che stiamo lanciando di nuovo. Siamo orgogliosi di creare la nostra rete di negozi in un momento particolarmente delicato per il Paese. Mai come oggi è importante investire in progetti che guardano al futuro e che ci proiettano oltre l’emergenza che stiamo vivendo” ha sottolineato Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia.