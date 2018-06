Sky arriva sul digitale terrestre e fibra con un'offerta a pagamento. Novità per Sky Q

Sky, nel corso di una conferenza trasmessa in diretta sul proprio canale ufficiale Facebook, ha annunciato l'arrivo di un'offerta a pagamento sul digitale terrestre. Le trasmissioni cominceranno già da oggi e prevedono l'aggiunta di ben sedici canali, a pagamento.

L'offerta mette insieme i canali serie tv di Mediaset ai canali originali Sky come Sky Uno, Sky Atlantic, Fox, Nat Geo ed una selezione di eventi sportivi. Un'aggiunta che segue l'accordo strategico firmato da Sky con Mediaset lo scorso mese di Aprile.

La seconda novità presentata nel corso dell'evento riguarda l'aggiunta di un'offerta che porterà Sky via Fibra ottica, anche alla luce della crescente adozione della tecnologia. Immediatezza ed innovazione sono i punti cardine di questa offerta dedicata, che si prepone l'obiettivo di fornire una piattaforma lineare ed on demand a tutti gli interessati ed abbonati che desiderano aggiungere Sky alla linea in fibra ottica. Il tutto avverrà attraverso un dispositivi plug and play, che verrà consegnato a casa.

L'offerta ha un prezzo di 29,90 Euro per i primi dodici mesi, salvo poi passare a 43,20 Euro al mese ed include i pacchetti Sky TV e Sky Famiglia, a cui si aggiunge un pacchetto a scelta tra Cinema e Sport e le tecnologia Sky HD, Sky On Demand, My Sky e Sky Go Plus.

Abilitati al servizio saranno le linee Fastweb, Vodafone, TIM, Wind, Tre, Infostrada e Tiscali anche di categoria FTTC.

Terza novità riguarda Sky Q, il box presentato a Novembre. Sky Q si arricchisce ulteriormente con i canali di Mediaset Premium, che vanno ad arricchire ulteriormente i contenuti dell'offerta.

Sono anche stati annunciate le prossime tappe di Sky Q:

Primi di Luglio: introduzione Sky Q Black , che mira a portare Sky Q in più case possibili;

, che mira a portare Sky Q in più case possibili; Settembre 2018: introduzione di Soundbox . Si tratta di una soundbox perfettamente tarata per Sky Q e sui suoi contenuto;

. Si tratta di una soundbox perfettamente tarata per e sui suoi contenuto; Ottobre 2018: lancio controllo vocale. Il controllo vocale potrà essere attivato attraverso un tasto del telecomando e permetterà di trovare film e contenuti anche attraverso delle frasi;

2019: Netflix arriverà su Sky Q . A riguardo ancora non è stata diffusa alcuna data;

arriverà su . A riguardo ancora non è stata diffusa alcuna data; 2019: lancio di Sky Q via Fibra.

Anche Sky Go si rinnova, diventando una piattaforma europea, all'altezza degli standard globali. Il lancio è previsto per gli inizi di Luglio.