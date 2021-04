Sky, in arrivo quattro nuovi canali: prenderanno il posto di Fox?

Tempo di grandi manovre per Sky, che ieri ha rinnovato il contratto con i canali Mediaset. Secondo quanto affermato dal popolare blog DavideMaggio, infatti, la pay tv di Comcast sarebbe pronta ad inserire al proprio bouquet quattro nuovi canali che potrebbero prendere il posto di Fox.

Due di questi saranno dedicati alla serie tv, mentre gli altri due a documentari e natura.

Il blog è in grado di anticipare in anteprima i possibili nomi: Sky Investigation, Sky Serie, Sky Nature, Sky Documentaries. Il debutto sarebbe in programma nel corso dei prossimi mesi, ed è stato velatamente dal CEO Maximo Ibarra nell'intervista in cui ha parlato della situazione legata ai diritti tv della Serie A. L'amministratore delegato si è infatti soffermato sul comparto d'intrattenimento proposto da Sky che va oltre il calcio e lo sport, sebbene abbia confermato una riduzione dei costi degli abbonamenti.

Resta da capire quali saranno le sorti dei canali Fox su Sky. Lo stesso Davide Maggio infatti parla di voci di corridoio che vogliono l'addio, e qualora i canali in questione dovessero davvero approdare sul bouquet, a quel punto sarebbe quanto mai certa l'eliminazione.

Ricordiamo che Sky ieri ha rinnovato i diritti tv per la trasmissione di Premium Crime, Premium Action, Premium Stories e Premium Cinema 1-2-3.