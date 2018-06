Sky: attiva da oggi la nuova numerazione dei canali. Ecco cosa cambia

Con l'arrivo dei nuovi canali di Mediaset Premium dedicati alle serie tv su Sky sull'emittente di Murdoch cambia radicalmente la situazione a livello di numerazione. Come vi avevamo annunciato nelle scorse settimane, da oggi 4 Giugno entra in vigore la nuova numerazione per l'area intrattenimento.

Di seguito vi proponiamo il nuovo ordinamento dei canali con relative note diffuse dalla pay tv questa mattina:

106 - Sky Arte. Incluso per i clienti Sky HD;

118 - Premium Crime HD. Per clienti Sky HD solo via satellite;

119 - Crime+ Investigation;

122 - Premium Stories HD. Incluso per i clienti Sky Famiglia e Sky HD solo via satellite;

123 - Premium Joi HD. Incluso per i clienti Sky Famiglia e Sky HD solo via satellite;

124 - Blaze HD;

125 - Premium Action HD. Incluso per i clienti Sky Famiglia e Sky HD solo via satellite;

128 - Comedy Central;

129 - Come Central +1;

133 - Man-Ga;

135 - LaEffe;

136 - Classica HD;

137 - Fox Comedy HD;

138 - Lei;

139 - Lei+1.

Per il pacchetto Cinema, invece, ricordiamo i nuovi canali attivi dal 27 Aprile e tutti inclusi in HD solo via satellite: