Sky, attivo da oggi un nuovo canale: ecco 'Sky Uno Vacanze Italiane'

Novità in arrivo in casa Sky. Da oggi, 30 Maggio, fino al 20 Giugno, sarà attivo il canale "Sky Uno Vacanze Italiane" alla posizione 109 ed incluso nel pacchetto Sky TV. Come suggerisce il nome, si tratta di un canale interamente dedicato al nostro paese.

Sky lo definisce un "affascinante e sorprendente giro d'Italia per visitare gli angoli strepitosi del nostro territorio, alla ricerca di ricchezze e segreti".

Ogni giorno sarà proposta una programmazione diversa, in collaborazione con Sky Arte, IaF e Gambero Rosso.

"Un lungo percorso alla scoperta dei tesori del patrimonio in cui troveranno posto alcuni dei programmi più amati di Sky Uno, una straordinaria selezione dei titoli di Sky Arte dedicati agli inestimabili tesori italiani e una scelta dei programmi dedicati alle bellezze del territorio provenienti dai canali laF e Gambero Rosso. Un omaggio ai luoghi, alle tradizioni culturali, artistiche, enogastronomiche, al folklore e ai monumenti, per celebrare le meraviglie che l’Italia ospita" continua la pay tv nell'annuncio.

Tra i programmi che saranno proposti troviamo gli episodi più amati delle serie più popolari di Sky Uno, tra cui Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, Bruno Barbieri - 4 Hotel , Un Sogno in Affitto, Ospitalità Insolita, Una Questione di Ospitalità, "Chi sceglie la seconda casa?", A spasso tra i borghi ed altro.

La programmazione completa può essere consultata direttamente attraverso il sito web ufficiale.