Sky, aumenta il costo dell'abbonamento per chi ha attivo Intrattenimento Plus con Netflix

L’imminente aumento dei prezzi di Netflixin Italia porterà ad un incremento anche per gli abbonamenti Sky. Nella fattispecie, saranno interessati da questo rincaro coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Intrattenimento Plus che, infatti, include proprio l'accesso a Netflix.

E’ per questo motivo che in queste ore Sky sta inviando una mail a tutti gli utenti interessati per sottolineare che “a partire dal 2 ottobre 2021, il prezzo dell’abbonamento Netflix è aumentato di 1 euro al mese per il piano Standard (visione HD e fino a 2 dispositivi in contemporanea) e di 2 euro al mese per il piano Premium (visione HD e 4K e fino a 4 dispositivi in contemporanea)”. Tuttavia, la pay TV evidenzia che ha deciso di mantenere il prezzo per il pacchetto Intrattenimento Plus invariato fino al 31 Gennaio 2022.

Dal 1 Febbraio 2022, però, la situazione cambierà e, come si può leggere sul sito web Sky ti Informa, i rincari saranno articolati su vari fronti:

per i clienti che hanno aderito a Sky Intrattenimento Plus entro il 3/2/2021 con Sky Q black o con Sky Q senza parabola e piano Netflix standard il rincaro sarà di 1 Euro al mese

per i clienti che hanno aderito a Sky Intrattenimento Plus entro il 3/2/2021 con decoder Sky Q Platinum con il servizio Sky Q Plus attivo e piano Netflix Premium il rincaro sarà di 2 Euro al mese

per i clienti che hanno aderito all’abbonamento Sky Intrattenimento Plus entro il 3/2/02021 con Sky Q Black / Sky Q senza parabole / Sky Q Platinum (senza Sky Q P Plus attivo) che hanno aggiunto il piano Netflix Premium a pagamento il rincaro sarà di 2 Euro al mese, mentre aumenterà di 1 Euro se si è mantenuto il piano Standard di Netflix.

Chiaramente, come previsto dal codice delle comunicazione sarà possibile presentare richiesta di disdetta gratuita fino al 31 Gennaio 2022 tramite i canali indicati direttamente sul sito web in questione.