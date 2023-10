Sky, aumenta il prezzo del servizio Sky HD 4K: clienti coinvolti e novità

Con un annuncio pubblicato su Sky Informa, ed inviato anche agli utenti interessati via mail, Sky ha annunciato una variazione delle condizioni per il servizio Sky HD 4K, che per alcuni utenti costerà di più.

Nello specificare che “vogliamo offrirti ogni giorno la più completa esperienza di visione, mantenendo sempre i più alti standard di qualità. Investire in innovazione tecnologica e contenuti sempre più esclusivi ci permette di portare a casa tua una ricchissima offerta televisiva in alta definizione, sia in diretta che on demand” e che “l’offerta Sky comprende 130 canali in alta definizione, più di 2.500 partite di calcio italiano e internazionale, i motori e il tennis, gli show di cui tutti parlano, le imperdibili produzioni Sky Original e il grande Cinema. Con il 4K hai immagini 4 volte più definite, colori e contrasti ancora più reali e puoi goderti una vasta selezione di oltre 500 titoli di film, serie TV e documentari sempre nuovi pensati per te e la tua famiglia e, sul canale Sky Sport 4K, tutto il meglio dello sport”, la pay tv ha annunciato che coloro che hanno attivato il servizio Sky HD 4K fino al 3 Febbraio 2021, pagheranno di più.

Nella fattispecie, a partire dal 1 Dicembre 2023, il prezzo aumenterà di 3,50 Euro al mese. Per coloro che stanno usufruendo di uno sconto in fattura prolungato per 3 anni, tale sconto sarà prorogato.



Sky ha comunque riservato delle compensazioni ed offerte ai clienti coinvolti. Nello specifico:

La Pay TV darà la possibilità di attivare Sky WiFi ad un prezzo scontato o di beneficiare gratuitamente di un upgrade tecnologico scegliendo la connessione ultrabroadband senza alcun costo di attivazione;

Coloro che hanno il vecchio My Sky HD potranno passare a Sky Q Black;

Gli utenti che hanno Sky Q Black potranno passare a Sky Q Platinum;

Coloro che hanno un abbonamento con Sky Q Platinum potranno aggiungere a costo zero un altro Sky Q Mini;

Sky dà la possibilità di scegliere tra 3 film in Full HD disponibili su Sky Primafila ed aggiungere gratuitamente per tre mesi Netflix Premium in 4K.

La richiesta può essere effettuata direttamente attraverso il numero verde 800.918.215.

In giornata odierna, Sky ha anche annunciato l’arrivo del nuovo canale Sky Crime dal 1 Novembre 2023.