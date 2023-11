Sky Box con tre mesi di Sky TV, Netflix e Sky Cinema in offerta su Amazon

Tra le numerose offerte proposte in giornata odierna da Amazon in occasione del Cyber Monday, ne segnaliamo una molto interessante su Sky Box, in bundle con tre mesi di Sky TV e Netflix, ma anche Sky Cinema.

Di seguito il contenuto nel bundle:

Sky box con 3 mesi di Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus) + Sky Cinema | Decoder Sky Q incluso: 21,60 Euro (27 Euro)

La consegna è garantita per lunedì 4 Dicembre 2023, ma la disponibilità è molto limitata e nel momento in cui stiamo scrivendo gli utenti hanno richiesto l'11% delle unità a disposizione a tale prezzo. Per ciascun account è possibile effettuare solo un ordine.

Sky TV con Netflix permette di accedere agli show e le serie tv di Sky e Netflix, a cui si può accedere direttamente nella homepage di Sky Q. Il piano Netflix incluso in Intrattenimento Plus è quello Standard, con risoluzione in Full HD 1080P e che garantisce massimo due visioni in contemporanea.

Nella confezione è incluso anche il decoder Sky Q, che è facile da configurare in quanto bisogna semplicemente collegarlo ad internet: non è necessaria la parabola. L'unico requisito è la presenza di una connessione WiFi o via cavo internet con una velocità minima di 10Mbps. L'offerta è riservata ai nuovi clienti SKy e può essere sottoscritta una sola volta.