Sky Calcio, al via da oggi i tre mesi gratis: i dettagli della promozione

Luglio 2021 si apre con tante novità per gli abbonati a Sky. Nel giorno in cui diventa operativo il nuovo listino di DAZN, infatti, parte anche la promozione di Sky che permette ai propri abbonati di ottenere tre mesi gratis di Sky Calcio.

Come annunciato da Sky qualche settimana fa, da oggi 1 luglio 2021 al 30 Settembre 2021 coloro che dispongono di un abbonamento Sky Calcio già attivo otterranno tre mesi di visione gratuita.

Il sistema di fatturazione di Sky provvederà a stornare l'importo collegato a Sky Calcio dalle prossime tre fatture, indipendentemente dalle eventuali promozioni attivate. Nella mail ricevuta dagli abbonati si leggeva che "in questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre. A tal fine, per questi tre mesi, senza che tu debba fare nulla, dedurremo dal tuo canone mensile dell’abbonamento, inclusivo di Sky Calcio, la somma di 15,20€".

Le novità dal fronte Sky Calcio però non finiscono qui, perchè dal 1 Ottobre il costo sarà ridotto a 5 Euro al mese, a seguito della rimodulazione del pacchetto legata all'assegnazione dei diritti TV della Serie A a DAZN per le prossime tre stagioni. Su Sky Calcio dalla prossima stagione sarà possibile vedere 3 partite su 10 della Serie A, tutta la Serie B e 300 partite di calcio internazionale.