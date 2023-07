Sky, cambia la numerazione dei canali TV a Luglio 2023: le novità

Tante novità in arrivo in questo Luglio 2023 per gli abbonati Sky Sport. Dalla giornata di ieri, 3 Luglio 2023, è cambiata la numerazione dei canali grazie ad una nuova proposta estiva che garantirà agli utenti ancora più eventi, in attesa del ritorno della Serie A.

Dal 200 al 209 sarà possibile trovare lo sport di Sky in ben dieci canali, che saranno visibili in streaming anche su Now e Sky Go.La numerazione è la seguente:

200: Sky Sport24 (disponibile anche per gli abbonati Calcio)

201: Sky Sport Summer

202: Sky Sport Calcio

203: Sky Sport Tennis

204: Sky Sport Arena

205: Sky Sport Action

206: Sky Sport Golf

207: Sky Sport F1

208: Sky Sport MotoGP

209: Sky Sport NBA

213: Sky Sport 4K

Dal 251 al 259 restano disponibili i canali multisport che verranno attivati esclusivamente in caso di eventi contemporanei.

Dalla giornata di ieri su Sky Sport Tennis è visibile Wimbledon, il prestigioso torneo di tennis in scena a Londra dove saranno raccontate le imprese dei campioni ed il momento d’oro del tennis italiano.

Il canale di riferimento per la programmazione sportiva italiana resta il 201, vale a dire Sky Sport Summer, mentre su Sky Sport Arena (204) troveranno spazio rugby, atletica leggera, MLB, volley, il basket internazionale come la Turkish Airlines EuroLeague e la 7 Days EuroCup. Torna al 205 Sky Sport Action, il canale televisivo dove saranno trasmessi gli eventi in caso di contemporaneità e che farà da vetrina per gli sport legati ai motori ad eccezione di Formula 1 e MotoGP che hanno i loro canali dedicati.

A riguardo, proprio qualche mese fa Sky ha confermato l’estensione dei diritti tv della Formula 1 fino al 2027.