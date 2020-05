Sky cancella otto canali: ecco cosa cambierà da maggio

Dopo la cancellazione dei canali di Disney Channel da Sky, la pay tv ha annunciato che altri otto canali di editori terzi saluteranno la propria guida TV da maggio 2020.

Tra questi figurano Bike Channel, che già era da tempo in crisi, ma anche MTV Hits ed MTV Rocks del gruppo Viacom Italia, i cui contenuti saranno spostati sugli altri canali del gruppo (MTV, Comedy Central e Nickelodeon).

La batosta peggiore però la subiranno i più piccoli, dal momento che anche TeenNick chiuderà i battenti.

Complessivamente quindi sono otto i canali che hanno salutato Sky: a quelli citati in questa news si aggiungono infatti Disney Channel, Disney Channel +1, Disney Jr e Disney Jr +1, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine questa mattina sono stati cancellati in quanto tutti i contenuti sono ormai disponibili dal 24 Marzo sulla piattaforma Disney+, che è arrivata nel nostro paese da più di un mese e sta riscuotendo un successo importante anche nel nostro paese.